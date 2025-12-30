A Natale, Joyello presenta la sua selezione dei dischi più significativi del 2025. In questa classifica, vengono raccolti gli ascolti e i temi che hanno caratterizzato l’anno musicale, offrendo uno spaccato delle tendenze e delle realtà più interessanti. Un’occasione per riscoprire le proposte più rilevanti e riflettere sulle evoluzioni del panorama musicale di quest’anno.

A Natale, su queste pagine, torna puntuale l’appuntamento con Joyello, e i dischi che hanno segnato l’anno. Luciano Triolo, in arte Joyello, giornalista, musicista, ascoltatore instancabile: uno che la passione per la musica la coltiva da anni attraverso FardRock, un blog diventato col tempo un luogo riconoscibile e necessario. Una piccola roccaforte indipendente, tenuta in piedi con cura artigianale e ostinazione, dove dischi, idee e riflessioni convivono senza inseguire mode né algoritmi. L’ho incontrato per la prima volta nel 2013 e, da allora, non l’ho più perso di vista. Nei consueti nove punti di questo blog, scopriamo ancora una volta il suo mondo e cosa il 2025 — in ambito musicale – ci ha riservato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I migliori dischi, ascolti e temi del 2025 musicale. Joyello svela la sua classifica

Leggi anche: La musica italiana sa essere entusiasmante, ecco la nostra Top 20 dei migliori dischi del 2025 – La classifica

Leggi anche: Last Minute: i migliori dischi e i migliori libri del 2025 da regalare a Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Blog | I migliori dischi, ascolti e temi del 2025 musicale. Joyello svela la sua classifica; I migliori dischi del 2025 di Jacopo Tomatis.

Cosa c’è nelle liste dei migliori dischi del 2025 - Quelli di cui si è parlato di più e che probabilmente resteranno e quelli più di nicchia che vale la pena recuperare ... ilpost.it