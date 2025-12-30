I medici statunitensi sono ricchi ma infelici perché oppressi dalla burocrazia E in Italia…

Negli Stati Uniti, molti medici, pur essendo benestanti, si sentono oppressi dalla burocrazia, influenzando il loro benessere. In Italia, invece, la realtà quotidiana spesso si svolge tra le mura degli ospedali, dove l’atmosfera può sembrare più semplice ma meno strutturata. Passeggiando in un grande parcheggio di Dallas, si ha l’impressione di trovarsi di fronte a una concessionaria di auto di lusso tedesche, un’immagine che riflette il contesto ospedal

Se si passeggia nel parcheggio di un grande ospedale di Dallas, in Texas, si ha l’impressione di trovarsi in una concessionaria di auto di lusso tedesche. Bmw, Mercedes, Audi: i frutti di anni di sacrifici e studi sono tutti lì. Inizia così un’inchiesta dell’ Economist di qualche settimana fa sulla grande infelicità dei camici bianchi statunitensi. Sembra difficile da credere, ma dietro il benessere materiale, la classe medica d’Oltreoceano sta attraversando una crisi senza precedenti. Secondo un recente sondaggio internazionale condotto dal Commonwealth Fund su un campione di 11.000 medici, il 43% dei professionisti statunitensi dichiara di soffrire di burnout ( una condizione di esaurimento fisico e mentale legata al lavoro ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

