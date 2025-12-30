I MAGNIFICI 7 | i libri imperdibili selezionati dalla Redazione Libri di NerdPool

I Magnifici 7 sono i sette libri scelti dalla Redazione di NerdPool tra le nostre letture dell’anno. Dopo averli letto e recensiti, abbiamo selezionato quelli che ci hanno colpito maggiormente, ritenendoli imperdibili per gli appassionati di buona letteratura. Questa lista rappresenta una sintesi delle letture più significative e apprezzate, pensata per offrire una guida semplice e accurata a chi cerca nuovi titoli da scoprire.

Quest'anno abbiamo letto e recensito un gran numero di libri: alcuni li abbiamo amati, ci hanno fatto battere forte il cuore e sono entrati di diritto nella lista dei nostri favoriti di sempre. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno abbiamo deciso di racchiuderli tutti qui, in un unico articolo, scritto a più mani dalle autrici della Redazione Libri di NerdPool.it: non un banale elenco, ma un racconto a più voci, scritto da chi, per un anno intero, vi ha accompagnato nel meraviglioso mondo dei libri. Buona lettura! Daniela consiglia. "Christopher Nolan" a cura di Luca Malavasi. Il Professore di Storia del Cinema e cultura visuale, Luca Malavasi, edita una raccolta di saggi che indagano sei dei più famosi film del regista inglese Sir Christopher Edward Nolan.

