I Lions dell’Atlante raggiungono una facile vittoria

I Lions dell’Atlante hanno ottenuto una vittoria convincente in questa giornata. La partita si è conclusa con un risultato chiaro a favore dei padroni di casa, confermando la loro buona forma. Di seguito, un riepilogo dettagliato della prestazione e dei risultati della squadra.

2025-12-29 23:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Vittoria facile per i padroni di casa. Il Marocco, paese ospitante della Coppa d’Africa, ha conquistato il primo posto nel Gruppo A vincendo facilmente 3-0 sullo Zambia. Le semifinaliste della Coppa del Mondo 2022 sono state fermate dal Mali l’ultima volta, ma sono tornate in grande forma contro i campioni del 2012. Una doppietta di Ayoub El Kaabi e un gol di Brahim Diaz hanno sigillato i punti per il Marocco. La loro vittoria, insieme al pareggio del Mali contro le Comore, significa che il Mali significa avanzare al secondo posto nel Gruppo A dietro al Marocco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

