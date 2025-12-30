Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stato considerato un elemento chiave per il rilancio dell’economia italiana. Tuttavia, le recenti stime della Bce, del Mef e dell’Upb indicano limiti nei risultati previsti, con una crescita più contenuta e in ritardo rispetto alle aspettative iniziali. Questa analisi evidenzia come, anche in assenza del Pnrr, l’Italia avrebbe potuto affrontare sfide economiche significative.

La convinzione diffusa è che, se non ci fosse stato il Pnrr, l’Italia avrebbe registrato tassi di crescita negativi. Sarebbe, per dirla in volgare, i. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I limiti del Pnrr e le stime al ribasso di Bce, Mef e Upb: meno crescita e più tardi

Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati e alza le stime di crescita del Pil

Leggi anche: L’Ue taglia le stime sulla crescita italiana: Roma tornerà fanalino di coda. Fallita la scommessa del Pnrr

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I limiti del Pnrr e le stime al ribasso di Bce, Mef e Upb: meno crescita e più tardi.

I limiti del Pnrr e le stime al ribasso di Bce, Mef e Upb: meno crescita e più tardi - Le revisioni del piano hanno creato, all’inizio, molti malumori ma forse è arrivato il momento di riconoscere che proprio alle revisioni dobbiamo la possibilità che il programma arrivi in porto ordina ... ilfoglio.it

Confindustria vede nero e taglia le stime sulla crescita: “Così è anemica, senza Pnrr sarebbe stagnazione” - Senza gli effetti del Pnrr, l’Italia sarebbe in stagnazione Confindustria rivede al ribasso le previsioni sulla ... affaritaliani.it

TOP NEWS ITALIA: Upb lima a ribasso stime Pil 2025-2026 a +0,5% - L'Ufficio parlamentare di bilancio rivede rispetto ad aprile scorso le stime sulla crescita dell'economia italiana, prevista ora allo 0,5% sia quest'anno che nel 2026. milanofinanza.it

Marco Leonardi e Federico Butera presentano insieme i loro libri "Partita doppia " e Disegnare l'Italia", con Edoardo Della Torre e Orsola Razzolini come discussant. Limiti e possibilità di valorizzare appieno il PNRR e il ridisegno delle organizzazioni pubblich - facebook.com facebook