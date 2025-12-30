L'articolo esplora i legami familiari e le sfide della maternità, mettendo in luce le complesse dinamiche affettive. Attraverso il racconto di Giovanni Serafini, si analizzano anche le relazioni con il terzo marito, evidenziando le sfumature emotive che caratterizzano queste connessioni. Un approfondimento sobrio e rispettoso sulle ferite e le affinità che plasmano le vite di chi affronta tali esperienze.

di Giovanni Serafini PARIGI Sarà sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, ai piedi della cittadella fortificata che si affaccia sulla baia. Non aveva scelto quel luogo Brigitte Bardot, benché lì riposino i suoi genitori e poco lontano anche Roger Vadim, l’uomo che fece di lei una star. BB voleva essere inumata invece nel giardino della Madrague, la tenuta in cui ha vissuto anni felici con il suo quarto marito, Bernard D’Ormale, e con i suoi adorati animali. Una scelta non realizzabile per motivi tecnici, ha spiegato il Comune di Saint-Tropez: la villa è troppo vicina al mare e sorge su un terreno sabbioso e soggetto a frane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I legami familiari. La ferita della maternità. L’affinità col terzo marito

