Recentemente, a Perugia, sono emerse decisioni giudiziarie che sollevano dubbi sulla coerenza delle sentenze. Dopo il caso del gioielliere Mario Roggero, un’altra sentenza ha negato l’aggravante della rapina in un episodio di furto violento di un cellulare. Questi provvedimenti evidenziano come, in alcune circostanze, le scelte dei giudici possano sembrare favorire i protagonisti dei reati.

Dopo quella che ha punito il gioielliere Mario Roggero, un’altra sentenza sconcertante a Perugia: negata l’aggravante della rapina per un furto violento di un cellulare. Per le toghe «la colluttazione non ci sarebbe stata se la vittima non avesse reagito». Siete convinti che la legge tuteli le persone oneste? Beh, vi sbagliate, perché la legge sta dalla parte di ladri e rapinatori, per lo meno se si dà retta a certe sentenze. A Perugia, infatti, la Corte d’appello non ha riconosciuto le aggravanti a carico di un uomo che aveva cercato di sottrarre uno smartphone a una donna, strappandoglielo dalle mani mentre questa era all’interno della sua vettura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I giudici stanno sempre con i ladri

Leggi anche: I giudici premiano i ladri e umiliano gli agenti

Leggi anche: Maggi: “I ragazzi scrivono sempre meno e sempre peggio. Alla primaria si scrive poco, troppe schede a riempimento”. Come stanno le cose

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I giudici stanno sempre con i ladri; La frana killer uccise madre e figlio nel sonno: nessuno è responsabile.

FURTO SHOCK AL CENTRO COMMERICALE: LADRI SFONDANO LA VETRINA CON I CAMION. FURTO DA 100 MILA EURO

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I giudici stanno sempre con i ladri Dopo quella che ha punito il gioielliere Mario Roggero, un’altra sentenza sconcertante a Perugia: negata l’aggravante della rapina per un furto violento di un cellulare. Per le toghe «la collutt - facebook.com facebook

I giudici e gli assistenti sociali stanno perpetuando un accanimento inaccettabili nei confronti di quella che ormai tutti conosciamo come la "famiglia nel bosco". La piena condanna come Popolo della Famiglia dell'ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni x.com