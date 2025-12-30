I fatti che ricorderemo del 2025 e quelli che rivivremo nel 2026 | il destino di Torino è quasi già scritto

Il 2025 e il 2026 si configurano come anni di trasformazioni e sfide per Torino. Il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato come il destino della città sia segnato da un equilibrio tra opportunità e difficoltà. In questo periodo, eventi e decisioni potranno influire sul futuro di Torino, che si prepara ad affrontare un percorso di crescita e cambiamento, con uno sguardo attento alle dinamiche locali e globali.

