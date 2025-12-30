I falconieri fascisti e la morale della Lazio nel meglio del peggio del 2025 del Guardian

Nel 2025, la presenza dei falconieri fascisti e le controversie legate alla Lazio sono state tra gli eventi più discussi nello sport. L’attenzione si è concentrata sulle tensioni e sui simbolismi associati a questa squadra, suscitando riflessioni sulla memoria storica e i valori del calcio moderno. Questo riassunto analizza le vicende che hanno caratterizzato l’anno, evidenziando aspetti di costume e identità collettiva.

La Lazio e i suoi falconieri fascisti entrano con un certo orgoglio patrio nel meglio del peggio del 2025 sportivo del Guardian. Dentro c'è un po' di tutto, moltissime store meravigliose ( non perdetevelo, è qui ) e ovviamente l'epopea pop-porno di Juan Bernabé prima e di Giacomo Garruto non potevano proprio mancare, alla voce "Linea rossa morale dell'anno". E' la linea, scrive il Guardian, "tirata dalla Lazio: a gennaio ha licenziato l'allenatore della mascotte, l'aquila, Juan Bernabé, per aver pubblicato online le foto del suo intervento di impianto penieno. I dirigenti – che avevano sostenuto Bernabé nel 2022 dopo che aveva fatto saluti fascisti ai tifosi – hanno dichiarato che i post erano eccessivi: "Questo viola i valori etici di questo club".

