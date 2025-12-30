I droni ucraini che attaccano la residenza di Putin la Francia smentisce | Falso

Le recenti accuse del Cremlino riguardo a un attacco ucraino contro una residenza di Vladimir Putin sono state smentite dalla Francia, che le ha definite prive di prove solide. L'entourage del presidente francese ha inoltre sottolineato come tali dichiarazioni rappresentino un atto di sfida all'aspirazione di pace promossa dall'amministrazione statunitense. La vicenda evidenzia le tensioni internazionali e la complessità del conflitto in Ucraina.

Le dichiarazioni del Cremlino, che accusa l'Ucraina di aver attaccato una residenza di Vladimir Putin, non si basano su "alcuna prova solida" e rappresentano in sé "un atto di sfida contro l'agenda di pace" del presidente Usa, Donald Trump: è quanto dichiara l'entourage del presidente francese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I droni ucraini che attaccano la residenza di Putin, la Francia smentisce: "Falso" Leggi anche: Droni ucraini contro residenza di Putin, Mosca annuncia risposta Leggi anche: Russia, droni ucraini attaccano la centrale elettrica di Shatura: le immagini del raid Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni, Mosca accusa Kiev; Ucraina, Mosca accusa: Droni di Kiev contro la residenza di Putin. Trump: Sono molto arrabbiato; Zelensky-Trump: cauto ottimismo e una piccola vittoria diplomatica. 91 droni contro la residenza di Putin: “Bugie russe”; Mentre Zelensky recita la parte incontrando Trump, i suoi attaccano la residenza di Putin, dopo averne auspicato la morte. Bel modo di cercare la pace (A. Puccio). "Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni", Mosca accusa e annuncia risposta - Zelensky: "Tutte menzogne" Droni ucraini contro la 'casa' di Vladimir Putin. adnkronos.com

Droni sulla residenza di Putin a Novgorod, Mosca minaccia vendetta. Zelensky: “Bugie per sabotare i negoziati” - Putin: "Le truppe del raggruppamento Vostok, attraversato il fiume Gaichur e sfondato le difese nemiche, avanzano verso Zaporizhzhia" ... blitzquotidiano.it

Droni ucraini colpiscono la residenza di Putin: conseguenze e dichiarazioni - Un attacco con droni alla residenza di Putin provoca tensioni e reazioni nel contesto delle trattative di pace. notizie.it

Droni ucraini contro casa di Putin Perché l'accusa non regge, l'analisi e i dati x.com

Euronews Italiano. . Gli ucraini sono scettici sulle garanzie di sicurezza di Stati Uniti La Russia ha lanciato decine di droni in Ucraina tra la notte e lunedì, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrava il suo omologo statunitense Donald Trump p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.