Sul luogo dell’incidente a Arezzo, i droni stanno effettuando rilievi dettagliati per ricostruire le cause della tragica perdita di Leo, il bambino deceduto nell’asilo. Gli esperti del Ris sono presenti per analizzare con precisione la scena e raccogliere elementi utili alle indagini, nel rispetto della delicatezza del caso. Le operazioni mirano a chiarire quanto accaduto, contribuendo a fare luce su un evento così grave.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Droni sul “boschetto” a caccia della verità. E’ il giorno degli specialisti del Ris. Arrivati da Roma all’asilo di Soci dove un mese e mezzo fa è morto Leonardo Ricci. Sopralluogo tecnico, dagli uomini dell’Arma che sanno trovare una chiave di volta nel più piccolo dettaglio. Così si muoveranno nel giardino della scuola, dove è accaduta la tragedia per capire, rilevare, approfondire. La procura ha disposto un ulteriore analisi per fare luce su ciò che è accaduto quella mattina nella scuola. Cosa è accaduto. Il 12 novembre, tra le 11 e mezzogiorno, Leonardo Ricci sta giocando nel “boschetto”, un’area verde con finalità didattiche dove i bambini trascorrono momenti di svago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I droni sull’asilo dove ha perso la vita il piccolo Leo. Rilievi accuratissimi per ricostruire le cause della morte

Leggi anche: Morte del piccolo Leo: l’asilo di Soci resta chiuso, inchiesta interna in stallo

Leggi anche: La mappa della morte sulle strade foggiane: chi erano le 34 vittime e dove hanno perso la vita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I droni sull’asilo dove ha perso la vita il piccolo Leo. Rilievi accuratissimi per ricostruire le cause della morte - Ai nuovi esami dei carabinieri partecipano i legali delle cinque maestre indagate per omicidio colposo ... lanazione.it