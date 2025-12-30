I Desideri sul palco del Capodanno in Musica di Canale 5

Ci saranno anche “I Desideri”, originari di Marcianise, al Capodanno in Musica che andrà in onda mercoledì 31 dicembre in diretta su Canale 5 dalla suggestiva piazza Libertà a Bari.L’evento, in attesa della mezzanotte e oltre, sarà presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Sul palco si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

