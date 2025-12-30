I Desideri sul palco del Capodanno in Musica di Canale 5
Ci saranno anche “I Desideri”, originari di Marcianise, al Capodanno in Musica che andrà in onda mercoledì 31 dicembre in diretta su Canale 5 dalla suggestiva piazza Libertà a Bari.L’evento, in attesa della mezzanotte e oltre, sarà presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Sul palco si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Capodanno in piazza a Bari: sul palco Gigi D'Alessio, lo show in diretta su Canale 5
Leggi anche: Capodanno di Roma, sul palco del Circo Massimo saliranno: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai
Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano; Capodanno a Bari, svelato il cast: con Gigi d'Alessio sul palco anche Raf, Tozzi, Iva Zanicchi e i The Kolors; Capodanno in musica.
Capodanno in Musica 2026 a Bari: su Canale 5 la notte di San Silvestro con Federica Panicucci e Rovazzi - Capodanno in Musica 2026 in diretta da Bari su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. lifestyleblog.it
Sardegna, Capodanno in musica, 18 piazze per 200mila persone - Nomi di richiamo nazionale per i concerti della notte di San Silvestro. rainews.it
Concerti di Capodanno 2026: ecco la lista di eventi (gratuiti) per trascorrere la notte del 31 dicembre. Sul palco Max Pezzali, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e ... - Da Roma a Milano, tutti gli artisti che si esibiranno il 31 dicembre: Pezzali, Mahmood, PTN, Elodie e molti altri ... ilfattoquotidiano.it
Capodanno in musica - Mercoledì 31 dicembre, su Canale 5
I Desideri apriranno le danze della nostra vigilia di Capodanno! Dopo aver calcato il palco di AmaSanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani 2020/2021 ed aver firmato tre brani per la serie “Gomorra” e un featuring con Clementino, I Desideri arriva - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.