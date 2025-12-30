A gennaio su Sky Cinema tornano le nuove puntate de “I delitti del BarLume”. La serie, prodotta da Sky Studios e Palomar, si ispira ai romanzi di Marco Malvaldi pubblicati da Sellerio. Tra le novità, cameo di Paola Iezzi e Veronesi, che arricchiscono ulteriormente questa storia ambientata nel suggestivo contesto toscano. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere e dei personaggi creati dallo scrittore.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de “I delitti del BarLume”, la serie prodotta da Sky Studios e Palomar ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi edita da Sellerio. Una vetrina d’eccezione per la “casa” del BarLume, l’ Isola d’Elba. Le tre nuove storie, molto attese, andranno in onda su Sky Cinema e in streaming solo su Now dal 5 gennaio per tre lunedì. Nuove storie che compongono la tredicesima stagione e che si intitoleranno “Il gioco delle coppie”, “Il matrimonio di Pasquali” e “La danza dello squalo”. Il primo film è diretto da Roan Johnson – che delle storie è anche produttore creativo –, per il secondo si dividono la regia Johnson e Marco Teti mentre il terzo è diretto da Milena Cocozza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I delitti del BarLume, a inizio gennaio arrivano le nuove puntate. Paola Iezzi e Veronesi, ecco i cameo da non perdere

Leggi anche: I Delitti del BarLume fanno tredici

Leggi anche: I Delitti del BarLume 13: i protagonisti svelano a Sky TG24 Live In Roma i segreti del successo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I Delitti del BarLume tornano su Sky: tre nuovi gialli girati all'isola d'Elba tra matrimoni, squali e misteri; Tornano su Sky dal 5 gennaio I Delitti del Barlume; Tornano i “Delitti del BarLume” il 5, il 12 e il 19 gennaio; Il BarLume tinge l’Elba di giallo, ecco la tredicesima stagione: tre nuovi episodi – Date e trama.

I delitti del BarLume, a inizio gennaio arrivano le nuove puntate. Paola Iezzi e Veronesi, ecco i cameo da non perdere - Firenze, 10 dicembre 2025 – Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de “I delitti del BarLume”, la serie prodotta da Sky Studios e Palomar ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco ... lanazione.it