Durante le festività natalizie, molte famiglie scelgono di regalare peluche o animali domestici. Recentemente, Kim Kardashian è finita al centro di polemiche per aver regalato un cane ai propri figli, sottolineando l’importanza di riflettere sulle responsabilità che comporta l’adozione di un animale. È importante ricordare che i cuccioli richiedono cure e attenzione, e il loro dono dovrebbe essere una decisione consapevole e ben ponderata.

A Natale c’è chi ai propri figli regala un peluche e chi, come Kim Kardashian, opta direttamente per un cucciolo. La modella ha realizzato i desideri dei suoi quattro bambini (North, Saint, Chicago e Psalm) regalando loro un cagnolino a testa. Il gesto ha indignato gli animalisti della Peta, che si sono scagliati contro l’ex moglie di Kanye West. “I cuccioli non sono peluche” ha fatto notare Ingrid Newkirk, fondatrice dell’organizzazione. La donna ha aggiunto: “È un vero peccato che Kim abbia perso l’occasione di farsi portavoce dei cuccioli che sono nei rifugi. Per questo viene giustamente criticata sui social media “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cuccioli non sono peluche, manda i tuoi bambini a fare volontariato nei rifugi”: le polemiche per aver regalato un cane a ognuno dei suoi figli travolgono Kim Kardashian

