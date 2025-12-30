I controlli di Natale Ubriachi per le feste | automobilisti appiedati

Durante le festività natalizie, è importante rispettare le norme sulla guida sotto l’effetto di alcol. I controlli sono stringenti e mirano a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ricordiamo che chi guida non deve assumere alcolici, per evitare rischi e sanzioni. Dopo le feste, è fondamentale pianificare un ritorno a casa responsabile, lasciando l’auto a chi non ha consumato alcol.

Tutti a casa dopo le feste, ma senza svuotare i calici. La regola è molto chiara: 'Chi guida non deve bere alcol'. Nessuna eccezione per i conducenti, neanche per Natale. Ma non tutti l'hanno osservata. In seguito ai controlli della compagnia dei carabinieri di Cesena sono state sanzionate dieci persone e segnalata una persona all'autorità giudiziaria. Sono stati denunciati alla procura della Repubblica due conducenti per guida in stato di ebbrezza, entrambi risultati con un tasso alcolemico superiore al limite di legge: un conducente aveva un tasso di 1,62 grammi per litro, mentre l'altro di 0,87 grammi per litro.

