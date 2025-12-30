I combattenti della RSI? Altro che sconfitti dalla storia!

I combattenti della RSI sono spesso ricordati in modo controverso. Questo testo esplora le motivazioni e il contesto storico di figure come Ignazio La Russa e altri protagonisti, evidenziando come la memoria e le scelte del passato continuino a influenzare il presente. Attraverso un’analisi sobria, si propone un approfondimento storico e culturale, senza giudizi affrettati, per comprendere meglio un periodo complesso della nostra storia nazionale.

Roma, 30 dic – Cosa spinge un uomo probabilmente al culmine della carriera istituzionale, diretta conseguenza delle soddisfazioni politiche e dell'impegno militante, a girare un videomessaggio da pubblicare sui propri canali social in un giorno di festa in cui il luogo di lavoro è chiuso per le festività natalizie, proprio sotto l'albero ancora contorniato di regali? Il Natale è passato da un giorno. è l'incipit del video di Ignazio Maria Benito La Russa ed era passato un giorno anche quando un gruppo di militi – Arturo Michelini, Pino Romualdi, Giorgio Almirante e Biagio Pace – si riunì nello studio del padre di Michelini, Renato, avvocato liberale che durante il Fascismo combatté la guerra civile spagnola arrivando a conseguire la carica di Vicefederale di Roma, per costituire formalmente ufficialmente il Movimento Sociale Italiano e nominare la prima giunta esecutiva.

