I classici natalizi di Michael Bublé e degli Wham! conquistano il primo posto nell’ultima classifica del 2025 del Regno Unito

I brani natalizi di Michael Bublé e degli Wham! si confermano tra i più ascoltati nel Regno Unito nel 2025, occupando le prime posizioni delle classifiche. Queste canzoni, simbolo delle festività, continuano a essere protagoniste delle playlist di stagione, mantenendo un ruolo importante nella tradizione musicale natalizia. Un dato che riflette la costante affinità del pubblico verso i classici intramontabili del Natale.

I classici natalizi di Michael Bublé e degli Wham! si sono aggiudicati l’ultimo posto in classifica nel Regno Unito del 2025. Il conteggio finale, che include vendite e streaming fino al 26 dicembre, vede Christmas di Bublé al primo posto nella classifica ufficiale degli album, mentre l’amata hit di George Michael e Andrew Ridgeley, Last Christmas, domina la classifica dei singoli. La musica a tema natalizio, naturalmente, domina l’attuale classifica dei singoli con All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey al n. 2, Rockin’ Around The Christmas Tree di Brenda Lee al n. 3 (un nuovo picco per il classico del 1962) e Fairy Tale of New York dei Pogues e Kirsty MacColl, che chiude al n. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

