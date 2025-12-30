I cinquant’anni di Lab con Sergej Ejzenstejn

I cinquant’anni di Lab 80 a Bergamo rappresentano un importante traguardo per una realtà culturale dedicata alla diffusione del cinema d’autore. Fondata nel 1976, l’associazione si distingue per la distribuzione, produzione e promozione di film, oltre a gestire sale e archivi storici. Questa serata speciale celebra il suo lungo percorso e l’eredità del Cineforum di Bergamo, attivo dal 1956.

BERGAMO Una serata evento per aprire le celebrazioni del 50° anniversario di Lab 80, una delle realtà culturali storiche di Bergamo che da mezzo secolo (fondata nel 1976 ed erede dell’esperienza del Cineforum di Bergamo, attivo dal 1956) opera nella distribuzione di cinema d’autore, nella produzione e nella didattica, promuove autori emergenti e la riscoperta dei grandi classici, cura l’archivio di filmati amatoriale Cinescatti e gestisce alcune delle principali sale cittadine: Lo schermo Bianco a Daste e la Sala dell’Orologio e l’auditorium Cult! a Palazzo della Libertà. Oggi, alle 21, la cooperativa cinematografica bergamasca inaugura il percorso verso il 2026 con la proiezione di "Sciopero!", capolavoro del cinema muto di Sergej Ejzenstejn, realizzato nel 1925, uno dei film fondativi della modernità cinematografica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

