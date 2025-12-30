I 60 anni di Per qualche dollaro in più | qui non si gioca qui si fa il Western

Poche note e la melodia è inconfondibile, il ticchettio di un orologio e il suo carillon ci riportano a un tempo passato in cui i migliori Western li produceva il cinema italiano e un regista romano in particolare che sapeva come fermare il tempo e la morte: raccontando buone storie. Qui si parla di icone e di storie che lasciano il segno: i film di Sergio Leone, il regista che ha insegnato all’America come rivedere la propria storia, avvicinandosi ai suoi personaggi tra inquadrature strette e primi piani. Per un pugno di dollari era stato un atto di rottura quasi inconsapevole, in cui Sergio Leone aveva dimostrato di avere pieno controllo della propria visione, ridefinendo la grammatica del genere western e la stessa grammatica della regia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

