Hojlund si prende il Napoli ma la clausola fa già tremare i tifosi | tutti i dettagli

Rasmus Højlund sta attirando l’attenzione del Napoli con le sue prestazioni, segnando già nove gol in stagione. La sua crescita si riflette nei risultati e nelle valutazioni di mercato. Tuttavia, la presenza di una clausola rescissoria ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi, aumentando l’incertezza sul futuro dell’attaccante e sulle possibili trattative. Di seguito, tutti i dettagli sulla situazione attuale.

Il rendimento di Rasmus Højlund sta cambiando prospettive e numeri. I nove gol stagionali certificano una crescita evidente, visibile in campo e confermata dal mercato. Il Napoli osserva con attenzione un investimento che appare sempre più solido, mentre sullo sfondo prende forma una clausola rescissoria che potrebbe addirittura pesare. La crescita di Højlund e il valore che sale: occhio alla clausola. Rasmus Højlund sta vivendo una stagione in costante ascesa. I gol stanno iniziando ad arrivare con continuità e il suo impatto è diventato sempre più centrale nel progetto del Napoli. La crescita tecnica si riflette anche nelle valutazioni economiche, che mese dopo mese continuano a salire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Hojlund si prende il Napoli, ma la clausola fa già tremare i tifosi: tutti i dettagli Leggi anche: Hojlund conquista Napoli: riscatto già fissato e maxi clausola dal 2027, i dettagli Leggi anche: Napoli-Qarabag, Hojlund si fa ipnotizzare dal dischetto: i tifosi pensano a De Bruyne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Hojlund show e clausola rischia già di essere bassa: scatta dal 2027, la cifra - Già nove gol stagionali, numeri importanti e una crescita evidente certificata anche da una quotazione di mercato che sale sempre di più. tuttonapoli.net

Clausola Hojlund, Gazzetta: "Cifra già fissata con pagamento in tre rate" - Si parla di Hojlund, dei suoi show, dei suoi gol, ma anche del valore della sua clausola. tuttonapoli.net

Hojlund e il valore di mercato alle stelle, ecco quanto è cresciuta la valutazione del bomber del Napoli - L'attaccante danese sta conquistando gli azzurri, che potranno riscattarlo pagando tanti soldi a cuor leggero: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Prova di forza di @sscnapoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante su @USCremonese. Maestoso #Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui #Neres si prende un turno di vacanza. Per la squadra di #Conte il mal di trasfert x.com

Hojlund si prende la briga di spiegare a Pavlovic che nel calcio non si entra solo di gomito, ci sono anche i piedi Si può giocare a calcio anche nel deserto, lontano da odori, da cori, da tifosi veri. L’emozione più forte resta un “forza Milan” urlato con ostinazion - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.