Hojlund rivela | Lo United è stato chiaro con me in estate ecco perché ho scelto il Napoli
Hojlund ha spiegato le ragioni della sua scelta di trasferirsi al Napoli, sottolineando come lo United sia stato diretto e trasparente con lui durante l’estate. La decisione è stata influenzata dalla chiarezza delle comunicazioni e dalla volontà di trovare un’opportunità che rispecchiasse le sue ambizioni. Questa scelta rappresenta un passo importante per il calciatore e per il club partenopeo, che puntano a rafforzarsi nella stagione in corso.
Inter News 24 . Le parole dell’attaccante danese. Rasmus Hojlund, centravanti danese del Napoli, ha svelato a Sports Illustrated di aver declinato l’interesse dell’ Inter la scorsa estate. L’ex Manchester United ha confermato la volontà ferrea di vestire l’azzurro per lavorare con il tecnico Antonio Conte e imparare dal suo idolo, il bomber belga Romelu Lukaku. COME MAI HO SCELTO IL NAPOLI IN ESTATE – « Lo United è stato piuttosto chiaro: non facevo parte dei piani per questa stagione. E il Napoli ha visto un’opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com
