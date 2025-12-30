Hojlund | Ora sono più maturo e forte rispetto a due anni fa quando Conte ti chiama devi dire sì

Rasmus Hojlund, nel suo intervento a Sports Illustrated, riflette sui primi mesi con il Napoli, sottolineando un miglioramento personale rispetto a due anni fa. Ha evidenziato come la maturità e la forza siano cresciute, e ha condiviso il suo atteggiamento nei confronti delle richieste del tecnico, ricordando l’importanza di accettare le sfide con determinazione. Le sue parole offrono uno sguardo sulla sua crescita professionale e sulla sua integrazione nel club.

Rasmus Hojlund ha parlato a Sports Illustrated dei suoi primi mesi da giocatore del Napoli. Le parole di Hojlund. Sono stati mesi piuttosto intensi. Prima di tutto, come stai? Come va la vita in generale? «Sì, va bene. Tante partite, quindi tanto recupero e tanta concentrazione sulle gare, ovviamente. Ma sì, mi sto divertendo molto finora.» Dall’Atalanta al Manchester United, fino ad arrivare qui. Pensi che a volte la gente dimentichi che Rasmus Højlund ha solo 22 anni? Ti senti un ventiduenne “esperto”? «Sì. Ho giocato tante partite a livello professionistico. Ho disputato grandi tornei: la Champions League, l’Europa League, la Premier League, il campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

