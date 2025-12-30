Hojlund il crack del Napoli che non avrebbe dovuto esserci…

Hojlund, il giovane attaccante del Napoli, sta dimostrando il suo valore in questa stagione. Nonostante le aspettative iniziali, si è affermato come elemento chiave della squadra, contribuendo con prestazioni significative sia in termini di rendimento che di gioco. La sua presenza ha inciso positivamente sui risultati del Napoli, confermando il suo ruolo come protagonista nel campionato attuale.

Hojlund quest'anno a Napoli, sta facendo la differenza, sia in termini di risultati di statistiche che in termini di gioco. Difatti il Napoli in poche ore, costretto a rimpiazzare Lukaku infortunato, è stato capace di investire tanto e subito su un giovane esperto che, grazie a Conte, si sta rilevando determinante. Le statistiche di Hojlund. Già nove goal in stagione per il campione danese, sei in campionato, due in Champions League, uno in Supercoppa decisivo contro il Milan. Ma il campione danese non ha portato con sé solo tanti goal, ma anche tanti assist accrescendo pian piano l' intesa con Neres.

Hojlund questa sera avrebbe potuto giocare con la maglia del Milan - La Gazzetta ricorda che Hojlund avrebbe potuto giocare nel Milan questa sera e non nel Napoli se il mercato fosse andato diversamente ... ilnapolista.it

Napoli, Hojlund: nessuno come lui - Più di chi in questa città ha saputo fare la storia vestendosi da bomber dello scudetto. ilmattino.it

Natale sarà pure passato, ma per Napoli la festa non finisce. Da Riad a Cremona, Rasmus Hojlund continua a essere il volto di un entusiasmo che cresce partita dopo partita. “Mai visto Hojlund così decisivo in carriera”, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolinea - facebook.com facebook

Rasmus Hojlund sta attraversando un momento chiave della sua crescita tecnica. La sua non è un’esplosione improvvisa. È qualcosa di più sottile, è la trasformazione di un attaccante giovane (ha 22 anni, ricordiamolo) in un punto di riferimento reale, funzion x.com

