Ho una confessione da fare Raoul Bova l’annuncio choc su Don Matteo scuote il pubblico
Tra le novità in arrivo su Rai 1, torna Don Matteo, una delle fiction più apprezzate della televisione italiana. Recenti dichiarazioni di Raoul Bova hanno suscitato attenzione tra i fan, introducendo un nuovo volto nella celebre serie. L’attesa per la prossima stagione cresce, offrendo agli spettatori un ritorno atteso con interesse e curiosità.
A breve su Rai 1 tornerà in prima serata Don Matteo, una delle fiction più longeve e amate della televisione italiana. La nuova stagione segna ancora una volta la presenza di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, un ruolo tutt’altro che semplice, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Terence Hill. Un passaggio delicato, che negli anni ha richiesto equilibrio, credibilità e una forte esposizione pubblica, soprattutto per un attore da sempre al centro dell’attenzione mediatica. Negli ultimi mesi, però, attorno a Raoul Bova si è abbattuto uno tsunami che ha rischiato di travolgere anche la fiction. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Don Matteo 15: Raoul Bova torna su Rai 1 con nuove indagini e personaggi
Leggi anche: Don Matteo 15, Raoul Bova confessa: ”Dopo lo scandalo avevo proposto di far morire Don Massimo”
Raoul Bova la confessione shock: “ho chiesto di far morire don Massimo” - Alla fine Raoul Bova ha comunque vestito i panni di Don Massimo, in Don Matteo. ultimenotizieflash.com
Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo” - L’attore ha confessato di aver pensato di lasciare Don Matteo: “Ho convocato i produttori per capire cosa fosse meglio fare, ... fanpage.it
Raoul Bova su Don Matteo: “Perché ho chiesto di far morire Don Massimo” - Raoul Bova racconta i momenti più difficili dopo lo scandalo lanciato da Fabrizio Corona: “Avevo persino proposto di far morire Don Massimo” ... dilei.it
I SETTE PASSI PER LA CONFESSIONE DI NATALE Caro amico, è tempo ormai di preparare la Confessione in vista del Natale, che potrai fare nella tua Parrocchia o in qualche santuario che conosci. Una Confessione che cambia la vita ti donerà una gioia i - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.