Ho delle armi e so come usarle | lite tra vicini finisce male

Una disputa tra vicini a Como si è conclusa in modo negativo. Un pensionato di 71 anni ha minacciato un altro condomino, affermando di possedere armi e di saperle usare. L'episodio, avvenuto in via Varesina, evidenzia le tensioni che possono emergere all’interno di contesti condominiali e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti.

"Ho delle armi e le so usare". Un pensionato di 71 anni aveva minacciato così un altro condomino durante lite scoppiata in via Varesina, a Como. Sul posto è dovuta intervenire una volante della polizia di Stato.La lite, le minacce e il sequestroGli agenti sono intervenuti dopo che era arrivata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Ho delle armi e so come usarle": lite tra vicini finisce male Leggi anche: Lite tra vicini degenera: un vicino fa irruzione e minaccia una famiglia, scatta il sequestro di armi Leggi anche: Lite tra vicini finisce in tribunale. Al centro c’è un pozzo d’acqua e un allaccio senza permesso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Estorsione durata 17 anni per un “debito di famiglia”, 6 arresti: uno dei fedelissimi del clan fermato nel Comasco. Como, litiga con il vicino e lo minaccia: “Ho delle armi e le so usare”. La Polizia trova 7 fucili una pistola e un pugnale. - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, a seguito di un intervento per una lite condominiale, ha eseguito un ritiro cautelare di armi e munizioni, legalmente detenute, nei confronti di un 71enne ... comozero.it

“Ho delle armi e le so usare”: lite condominiale a Como, la polizia gli porta via sette fucili, pistola e pugnale - Intervento della polizia in via Varesina nel tardo pomeriggio: durante una lite tra condomini un 71enne ha minacciato il vicino facendo riferimento alle armi che deteneva in casa ... quicomo.it

Minaccia il vicino e ha un arsenale in casa. Sequestrati fucili, pistola e un pugnale - La minaccia al vicino di casa, durante un’accesa lite condominiale in un immobile ... espansionetv.it

David Nihill Full Standup Comedy Special: Shelf Help

Armi moderne, ma senza soldi per usarle «Difesa spenta» e deterrenza solo sulla carta Nel suo intervento alla Camera, il generale Luciano Portolano lancia un allarme sul bilancio della Difesa italiana: crescono gli investimenti in sistemi d’arma, ma manca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.