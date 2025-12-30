Ho delle armi e le so usare | un 71enne di Como minaccia il vicino durante una lite

Un uomo di 71 anni di Como è stato protagonista di un episodio di tensione con il vicino, durante il quale ha affermato di possedere armi e lo ha minacciato. L'episodio si è verificato durante un litigio avvenuto il 30 dicembre 2025. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Como, 30 dicembre 2025 – Ha litigato con il vicino di casa, dicendogli di avere delle armi e minacciandolo di usarle. La Squadra Volante ieri pomeriggio, intervenuta per una lite condominiale, ha eseguito un ritiro cautelare di armi e munizioni, che erano legalmente detenute, nei confronti di un umo di 71 anni di origine siciliana e residente a Como, con precedenti penali. Nel corso della lite, avvenuta verso le 17 in un condominio di via Varesina, aveva minacciato il suo vicino di casa, di 37 anni e con precedenti di polizia. Una volta sedati gli animi, e appreso che il pensionato aveva pronunciato farsi come “ho delle armi e le so usare”, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelativo di 7 fucili, di una pistola con circa 250 munizioni di vari calibri, e di un pugnale da caccia, tutte armi legalmente denunciate e detenute dall'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Ho delle armi e le so usare”: un 71enne di Como minaccia il vicino durante una lite Leggi anche: “Ho delle armi e le so usare”: lite condominiale a Como, la polizia gli porta via sette fucili, pistola e pugnale Leggi anche: Lite tra vicini degenera: un vicino fa irruzione e minaccia una famiglia, scatta il sequestro di armi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Estorsione durata 17 anni per un “debito di famiglia”, 6 arresti: uno dei fedelissimi del clan fermato nel Comasco. “Ho delle armi e le so usare”: un 71enne di Como minaccia il vicino durante una lite - La polizia ha sequestrato sette fucili, una pistola con 250 munizioni e un pugnale, regolarmente detenute, a un uomo con precedenti penali ... ilgiorno.it

