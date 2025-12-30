Ho delle armi e le so usare | lite condominiale a Como la polizia gli porta via sette fucili pistola e pugnale

Durante una lite condominiale a Como, un uomo ha dichiarato di possedere armi e di saperle usare. La polizia, intervenuta sul posto, ha verificato la situazione e sequestrato sette fucili, una pistola e un pugnale. L'episodio evidenzia l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di potenziale pericolo, garantendo la sicurezza di tutti i coinvolti.

Aveva davvero delle armi in casa. E lo aveva anche detto, durante una lite condominiale degenerata in minacce: "ho delle armi e le so usare".È scattato così, nel tardo pomeriggio di ieri, l'intervento della polizia di Stato di Como in via Varesina, dove una Volante è stata inviata attorno alle 17.

