Hera proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona

Hera comunica che i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera in via Cagnona, iniziati il 5 novembre, proseguono secondo il programma stabilito. L’intervento, che coinvolge i Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano, riguarda il primo tratto della rete fognaria e mira a migliorare l’efficienza del servizio. La società si impegna a garantire la sicurezza e la regolare prosecuzione degli interventi.

Prosegue secondo la tabella di marcia il primo stralcio dei lavori, iniziati il 5 novembre scorso, di risanamento del collettore di fognatura nera in zona Cagnona nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano. L’importante intervento, progettato e diretto dalla società di ingegneria del Gruppo Hera HERAtech, del costo di circa 5,3 milioni di euro, finanziati dalla multiutility, prevede il risanamento della tubazione esistente nel tratto posto al di sotto della strada provinciale Sp 10 Cagnona. Il metodo utilizzato è il cosiddetto ’Slip Lining’, che prevede l’inserimento di una tubazione in polietilene all’interno di quella esistente consentendo di limitare l’entità degli scavi necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hera, proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona Leggi anche: Proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona, la fine del cantiere entro maggio 2026 Leggi anche: Voragine sulla provinciale: lavori Hera sulla rete principale dell'acquedotto, frazione senza acqua Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hera, proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona; Sicurezza stradale, proseguono i lavori di riqualificazione degli attraversamenti pedonali; A San Mauro e Savignano proseguono i lavori sulla rete fognaria di via Cagnona: investimento da 5,3 milioni di euro. Bonifica della rete idrica. Al via i lavori in via Riniera - Da martedì un altro tassello ai cantieri di Hera e Comune dopo i tanti disagi. ilrestodelcarlino.it Estensione della rete del teleriscaldamento a Ferrara: dal 29 dicembre chiuso un tratto di viale Krasnodar - Prosegue, a cura del Gruppo Hera, il cantiere per l'estensione della rete di teleriscaldamento in viale Krasnodar a Ferrara, che ha già visto la posa di circa 750 metri di nuove tubazioni. cronacacomune.it Lavori notturni di rinnovo della rete dell’acquedotto in zona Porto San Vitale - L’intervento, finanziato dal PNRR ed effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, coinvolgerà l’intera area industriale di Porto San Vitale, dove potrebbe essere necessario sospendere ... ravenna24ore.it

