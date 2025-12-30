Hera | Con il freddo attenzione ai contatori dell’acqua Le precauzioni per evitare brutte sorprese
Con l’arrivo del freddo, è importante monitorare attentamente i contatori dell’acqua nelle abitazioni. Le basse temperature aumentano il rischio di danni ai dispositivi, portando a eventuali perdite o costi imprevisti. Adottare alcune precauzioni può aiutare a prevenire inconvenienti e garantire un corretto funzionamento degli impianti durante i mesi più freddi.
Con l’abbassamento delle temperature di questi giorni si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi. Hera ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
