Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound Hogwarts live

Torna in Italia, il 7 febbraio 2026 a Firenze al Teatro Cartiere Carrara alle ore 20.30 e il 10 febbraio all’Auditorium della Conciliazione a Roma alle ore 19.00, il magico spettacolo “HARRY’S MAGIC SYMPHONY BY LORDS OF THE SOUND”, un emozionante omaggio alla leggendaria saga di Harry Potter. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

