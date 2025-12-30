Harry e Meghan perdono l' ennesimo collaboratore È il dodicesimo in cinque anni

Harry e Meghan perdono il loro dodicesimo collaboratore in cinque anni. James Holt, che ha ricoperto ruoli di PR e direttore esecutivo di Archewell Philanthropies, ha deciso di lasciare l'incarico e di tornare a vivere a Londra. La decisione segna un nuovo cambiamento nel team dei duchi di Sussex, evidenziando le difficoltà di mantenere un team stabile nel tempo.

“Li ha lasciati all’improvviso”: Principe Harry e Meghan, il dramma alla vigilia di Capodanno - Nuovo colpo per il principe Harry e Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette: l'undicesimo addio in 5 anni. donnaglamour.it

Meghan Markle e il principe Harry perdono la loro addetta stampa - Nuovo scossone per Meghan Markle e il principe Harry: l’addetta stampa lascia dopo le polemiche sulle foto con i Kardashian. rumors.it

Undici addette stampa in cinque anni. L’ultima, Meredith Maines, lascia il team di Meghan e Harry dopo appena dieci mesi. Un altro addio che riaccende le voci sui rapporti tesi dietro le quinte. - facebook.com facebook

Si dimette l'addetta stampa di Meghan e Harry: è l'undicesima ad andarsene in cinque anni x.com

