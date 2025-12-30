Harry e Meghan perdono l' ennesimo collaboratore È il dodicesimo in cinque anni
Harry e Meghan perdono il loro dodicesimo collaboratore in cinque anni. James Holt, che ha ricoperto ruoli di PR e direttore esecutivo di Archewell Philanthropies, ha deciso di lasciare l'incarico e di tornare a vivere a Londra. La decisione segna un nuovo cambiamento nel team dei duchi di Sussex, evidenziando le difficoltà di mantenere un team stabile nel tempo.
James Holt, prima pr e poi direttore esecutivo di Archewell Philantropies, lascia il suo incarico al fianco dei duchi dopo cinque anni e torna a vivere a Londra. In una nota si è detto fiero del lavoro svolto, senza indugiare sulle reali ragioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Meghan Markle e il principe Harry perdono l'undicesimo addetto stampa in cinque anni
Leggi anche: Meghan Markle e Harry alle prese con lo staff: si licenzia l’undicesima addetta stampa in cinque anni
Harry e Meghan perdono l'ennesimo collaboratore. È il dodicesimo in cinque anni - James Holt, prima pr e poi direttore esecutivo di Archewell Philantropies, lascia il suo incarico al fianco dei duchi dopo cinque anni e torna a vivere a Londra. vanityfair.it
“Li ha lasciati all’improvviso”: Principe Harry e Meghan, il dramma alla vigilia di Capodanno - Nuovo colpo per il principe Harry e Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette: l'undicesimo addio in 5 anni. donnaglamour.it
Meghan Markle e il principe Harry perdono la loro addetta stampa - Nuovo scossone per Meghan Markle e il principe Harry: l’addetta stampa lascia dopo le polemiche sulle foto con i Kardashian. rumors.it
Undici addette stampa in cinque anni. L’ultima, Meredith Maines, lascia il team di Meghan e Harry dopo appena dieci mesi. Un altro addio che riaccende le voci sui rapporti tesi dietro le quinte. - facebook.com facebook
Si dimette l'addetta stampa di Meghan e Harry: è l'undicesima ad andarsene in cinque anni x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.