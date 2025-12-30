Hannoun si avvale davanti al gip ma dice | Nessun finanziamento diretto o indiretto ad Hamas
Mohammad Hannoun, architetto palestinese di 63 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice nell’ambito dell’indagine della Dda di Genova. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non aver fornito finanziamenti diretti o indiretti ad Hamas. L’indagine, ancora in corso, si focalizza sui sospetti di sostegno economico all’organizzazione palestinese.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, architetto palestinese di 63 anni arrestato sabato scorso nell’inchiesta della Dda di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas. L’interrogatorio di garanzia si è svolto martedì mattina nel carcere di Marassi davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini. “La scelta è stata nostra – hanno spiegato i suoi legali, Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo – perché il nostro assistito non ha ancora avuto modo di leggere gli atti”. Hannoun ha tuttavia rilasciato dichiarazioni spontanee, parlando per circa mezz’ora davanti alla giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Hannoun ha però rilasciato una dichiarazione spontanea, rivendicando in modo chiaro la propria attività di raccolta fondi a fini benefici - facebook.com facebook
