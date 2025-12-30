hannoun schlein muta conte parla ma

Il silenzio di Elly Schlein e Giuseppe Conte sul caso Hannoun desta attenzione. Mentre Conte si esprime, Schlein non ha ancora commentato pubblicamente. La vicenda riguarda le dichiarazioni di Hannoun, che si definisce amico di Hamas, suscitando polemiche e riflessioni sulla posizione delle figure politiche coinvolte. Un tema che evidenzia le tensioni e le responsabilità nel panorama politico italiano.

Un silenzio che fa rumore, quello di Elly Schlein e Giuseppe Conte sul caso Hannoun. "Quello che avete sentito è Mohammad Hannoun che si autodefinisce un amico di Hamas; a casa mia chi è amico dei terroristi è lui stesso un terrorista, o ci assomiglia molto", ha spiegato in un video postato sui social il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. "Questa persona in questi anni ha raccolto milioni e milioni di euro e invece di destinarli alla popolazione di Gaza ha dato, così dice la Guardia di Finanza, il 71 per cento di quelle risorse ad Hamas. Questa persona è stata portata in giro dagli esponenti della sinistra che l'applaudivano, lo ossequiavano, lo riverivano e poi si è scoperto che faceva queste cose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sardone (Lega), su Hannoun imbarazzante il silenzio di Conte e Schlein - "È semplicemente imbarazzante il tentativo della sinistra di negare di conoscere Hannoun dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di finanziamenti a favore di Hamas. ansa.it

Conte rompe il silenzio su Hannoun. Ma bersaglia il Giornale che lo ha smascherato - Ma non entra nel merito degli incontri con il presidente dell'associazione dei palestinesi d'Italia. msn.com