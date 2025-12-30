Hannoun nega i finanziamenti ad Hamas Al gip ha spiegato come funzionava la raccolta fondi

Hannoun ha dichiarato di aver negato qualsiasi finanziamento diretto o indiretto ad Hamas, spiegando al gip il funzionamento della raccolta fondi. La sua posizione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e modalità di sostegno. Questa dichiarazione rappresenta un passo importante nel processo di accertamento dei fatti riguardo ai rapporti tra Hannoun e l’organizzazione.

Genova, 30 dicembre 2025 – Ha rilasciato dichiarazioni spontanee negando di aver finanziato "direttamente o indirettamente" Hamas. Mohammad Hannoun è apparso oggi davanti al gip Silvia Carpanini per l'interrogatorio di garanzia nel carcere genovese di Marassi. Come hanno spiegato i suoi legali, Fabio Sommavigo ed Emanuele Tambuscio, il presidente dell'associazione palestinesi in Italia ha seguito il loro consiglio e si è avvaldo della facoltà di non rispondere, rilasciando invece "dichiarazioni spontanee anche perché non ha neanche iniziato a leggere gli atti, che sono tantissimi". Terrorismo, davanti al gip Hannoun nega finanziamenti ad Hamas " Ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per attività determinate e precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, quindi Gaza, Cisgiordania e campi profughi, ha negato di aver mai finanziato direttamente o indirettamente Hamas e ha anche precisato che la sua attività ha iniziata nei primi anni '90", hanno chiarito gli avvocati che si occupano della sua difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

