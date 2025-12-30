Hannoun nega di aver finanziato Hamas

Il presidente dei palestinesi in Italia, Hannoun, ha dichiarato di non aver mai fornito finanziamenti, né diretti né indiretti, a Hamas. La sua presa di posizione mira a chiarire eventuali malintesi riguardo ai rapporti tra lui e l’organizzazione. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sui legami tra figure politiche palestinesi e gruppi armati.

11.30 Il presidente dei palestinesi in Italia, Hannoun, "ha negato di aver mai finanziato direttamente o indirettamente Hamas". Così i suoi legali. Hannoun "ha rilasciato dichiarazioni spontanee, anche perché non ha neanche iniziato a leggere gli atti, e ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per beneficenza", aggiungono. E' stato arrestato con l'accusa di aver finanziato Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese.

Hannoun davanti alla gip a Marassi: "Mai finanziato Hamas" - Dichiarazioni spontanee, ipotesi ricorso al riesame e difesa sulla raccolta fondi ... genovatoday.it

Hannoun al gip, 'nessun finanziamento diretto o indiretto' - Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestine ... ansa.it

Si capisce il nervosismo della sinistra, visti i legami con Hannoun. Il Governo Meloni ha lavorato per la pace e per tutelare la credibilità dell’Italia, mentre la sinistra lo accusava di “genocidio” e, intanto, andava a braccetto con chi ha finanziato Hamas. - facebook.com facebook

