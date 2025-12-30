Hannoun il teorema israeliano nelle carte della procura

Mohammad Hannoun, leader dell’associazione Palestinesi d’Italia e residente a Genova dal 1983, è stato arrestato recentemente. Tuttavia, le sue attività e presunte implicazioni sono al centro di un’indagine che risale almeno al 1991. La vicenda, descritta nelle carte della procura, solleva questioni di attenzione pubblica e giuridica su un personaggio noto nel panorama associativo e politico italiano.

È stato arrestato soltanto sabato scorso, ma è almeno dal 1991 che il leader dell’associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun – 64 anni, residente a Genova dal 1983 – è noto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Hannoun, il teorema israeliano nelle carte della procura Leggi anche: Appalti truccati, il Ponte nelle carte dell'inchiesta della procura di Palermo Leggi anche: Hannoun e la rete di Hamas, nelle carte spunta l'imam di Torino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quei «gravi indizi» raccolti senza garanzie; L’ultima fase della repressione. Presunti finanziamenti ad Hamas, i legali di Hannoun: "Accuse fondate su documenti forniti da Israele" - Secondo la difesa, una parte rilevante dell'indagine si baserebbe su documenti provenienti da apparati governativi israeliani, in particolare "da servizi alle dipendenze del ministero della Difesa", e ... today.it

Terrorismo, difesa Hannoun: “Inchiesta basata su atti d’Israele”. E i manifestanti scendono in piazza - L'avvocato Sommovigo che assiste Mohammad Hannoun, il presidente dell'associazione palestinesi in Italia arrestato oggi, dichiara: “Nelle carte c'è una ricostruzione dei movimenti di denari raccolti p ... msn.com

«Informazioni da 007 israeliani? Singolare». Hannoun, i soldi ad Hamas e i dubbi del penalista Diddi: «Così ogni Ong a Gaza è terrorista» - Secondo il professore dell’Università della Calabria, numerosi punti dell’indagine risultano quantomeno poco chiari. msn.com

Tra il 1992 e il 1994 l’odioso teorema del «non potevano non sapere» ha spazzato via una intera classe dirigente. Oggi c’é chi rivolge la stessa pretestuosa domanda a Boldrini, Di Battista e Furfaro: frequentavano Hannoun, organizzavano incontri e manifesta x.com

#GMG A GENOVA, PRESSO IL CARCERE DI MARASSI, PARTECIPATO PRESIDIO SOLIDALE PER HANNOUN E LE ALTRE PERSONE ARRESTATE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE "DOMINO" Un presidio solidale convocato stasera alle 18.00 davanti al c - facebook.com facebook

