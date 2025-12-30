Quando si dice “mettere le mani avanti”. Oppure, ricorrendo a uno dei più noti proverbi latini medievali, si tratta del tipico caso di excusatio non petita, accusatio manifesta. Fatto sta che l’intervista con la quale ieri, dalle pagine di Repubblica, il deputato dem Arturo Scotto si affretta ad allontanare dalla Flotilla le ombre dell’inchiesta di Genova sulla presunta rete italiana di Hamas, sono singolari. «La Flotilla è stata la più grande missione umanitaria dal basso della storia recente», ha detto il parlamentare, che a settembre partecipò alla missione in mare in compagnia di altri suoi colleghi di sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hannoun, "Hamas dietro Flotilla": le carte che hanno svelato tutto

Leggi anche: Arresto di Hannoun, Meloni ringrazia. FdI: ora le sinistre che hanno flirtato con Hamas chiedano scusa

Leggi anche: "Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro ci mettono il sangue": le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per Hamas

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Il filo diretto tra Flotilla e Hamas e il doppio ruolo dei dirigenti; Hamas e beneficenza: «La sinistra chieda scusa per i pro Pal», «Contrastare terrorismo ma non criminalizzare chi va in piazza».

Sistema Hannoun, la prova dei legami tra Flotilla e Hamas/ Ora la pista dell’Iran con i tentacoli in Italia - Sistema Hannoun e finanziamenti di Hamas, cosa sta emergendo sui legami con Flotilla (e le prove) e l'allarme sull'Iran per le ramificazioni in Italia ... ilsussidiario.net