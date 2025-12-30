Hannoun Hamas dietro Flotilla | le carte che hanno svelato tutto
Quando si dice “mettere le mani avanti”. Oppure, ricorrendo a uno dei più noti proverbi latini medievali, si tratta del tipico caso di excusatio non petita, accusatio manifesta. Fatto sta che l’intervista con la quale ieri, dalle pagine di Repubblica, il deputato dem Arturo Scotto si affretta ad allontanare dalla Flotilla le ombre dell’inchiesta di Genova sulla presunta rete italiana di Hamas, sono singolari. «La Flotilla è stata la più grande missione umanitaria dal basso della storia recente», ha detto il parlamentare, che a settembre partecipò alla missione in mare in compagnia di altri suoi colleghi di sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Arresto di Hannoun, Meloni ringrazia. FdI: ora le sinistre che hanno flirtato con Hamas chiedano scusa
Leggi anche: "Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro ci mettono il sangue": le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per Hamas
Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Il filo diretto tra Flotilla e Hamas e il doppio ruolo dei dirigenti; Hamas e beneficenza: «La sinistra chieda scusa per i pro Pal», «Contrastare terrorismo ma non criminalizzare chi va in piazza».
Sistema Hannoun, la prova dei legami tra Flotilla e Hamas/ Ora la pista dell’Iran con i tentacoli in Italia - Sistema Hannoun e finanziamenti di Hamas, cosa sta emergendo sui legami con Flotilla (e le prove) e l'allarme sull'Iran per le ramificazioni in Italia ... ilsussidiario.net
Hamas in Italia: fondi, reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun - Le carte dell’inchiesta di Genova mostrano che l’arresto di Mohammed Hannoun è solo la punta dell’iceberg: dietro la raccolta fondi per Hamas emerge una rete strutturata di relazioni, contatti e legit ... panorama.it
Architetto in Italia da 40 anni: chi è Hannoun, il leader dei palestinesi arrestato. Diceva: “Io di Hamas? Bufala” - In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi è stato arrestato con l’accusa di essere un "componente di vertice di Hamas"e di aver finanziato con sette milioni di euro l'organizza ... ilfattoquotidiano.it
La sindaca di Genova QUERELERÀ chiunque la associ ad Hannoun e ad Hamas. E confermando tutto il suo sostegno al popolo palestinese e a chi lo ha difeso. “Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all’arresto di Mohammad Hannoun, con - facebook.com facebook
Centocelle, all’uscita della Moschea nessuno vuole parlare dell’inchiesta su Hannoun: «Hamas è la resistenza» x.com
