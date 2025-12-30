Hannoun Furfaro e compagni | ecco gli smemorati di Hamas

L’arresto dell’architetto giordano-palestinese Hannoun, sospettato di finanziare Hamas, ha riacceso l’attenzione su figure meno note come Furfaro e altri. Dopo l’indagine e le conseguenze legali, alcuni hanno dimenticato i dettagli di questi personaggi, lasciando spazio a domande e incertezze. In questo articolo si analizzano i fatti e le implicazioni di questa vicenda, per chiarire il contesto e le responsabilità di chi è coinvolto.

Hannoun chi? A sinistra non lo conosce più nessuno. Dopo l’arresto dell’architetto giordano-palestinese, predicatore a Genova e sospettato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni, c’è chi non riesce più a pronunciare il suo nome, come Fonzie in Happy Days non riusciva a dire «scusa». Mohhamad Hannoun l’hanno incontrato in tanti. Alcuni sembra che avessero una certa confidenza, e invece macché, smentiscono. Ieri foto, pacche sulle spalle, abbracci, sorrisi. Oggi mutismo selettivo. Agli atti non c’è alcuna ipotesi di reato da parte di questi paladini della sinistra, capiamoci. E però che figura, compagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

