Hannoun Furfaro e compagni | ecco gli smemorati di Hamas

L’arresto dell’architetto giordano-palestinese Hannoun, sospettato di finanziare Hamas, ha riacceso l’attenzione su figure meno note come Furfaro e altri. Dopo l’indagine e le conseguenze legali, alcuni hanno dimenticato i dettagli di questi personaggi, lasciando spazio a domande e incertezze. In questo articolo si analizzano i fatti e le implicazioni di questa vicenda, per chiarire il contesto e le responsabilità di chi è coinvolto.

Hannoun chi? A sinistra non lo conosce più nessuno. Dopo l’arresto dell’architetto giordano-palestinese, predicatore a Genova e sospettato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni, c’è chi non riesce più a pronunciare il suo nome, come Fonzie in Happy Days non riusciva a dire «scusa». Mohhamad Hannoun l’hanno incontrato in tanti. Alcuni sembra che avessero una certa confidenza, e invece macché, smentiscono. Ieri foto, pacche sulle spalle, abbracci, sorrisi. Oggi mutismo selettivo. Agli atti non c’è alcuna ipotesi di reato da parte di questi paladini della sinistra, capiamoci. E però che figura, compagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hannoun, Furfaro e compagni: ecco gli "smemorati di Hamas" Leggi anche: La rete palestinese. Hannoun e gli altri: "Cellula di Hamas in Italia" Leggi anche: Accusati di raccogliere soldi per Gaza e finanziare Hamas: anche il leader palestinese Hannoun tra gli arresti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Hannoun, Furfaro e compagni: ecco gli smemorati di Hamas | .it; Hannoun, l'inchiesta che piace alla destra: la sconcertante paginata de Il Domani | .it; Hannoun, Debora Serracchiani attacca la destra: Hanno strumentalizzato il caso | .it; Il Volo, i tre tenorini meglio del Circo. La sinistra "amica" di Hijazi e Hannoun. Non potevano non sapere chi fossero - Il giro attorno a lui è molto più ampio di quello che chiunque si aspetti e sì, le avvisaglie c’erano, ma tutti hanno finto di non vederle ... iltempo.it Hannoun, la destra chiede chiarezza sul ruolo. La sinistra continua a tacere - Quarant’anni dopo gli attentati contro la Sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre del 1982, e quello a Fiumicino spunta un nome: Mohammad Hannoun. iltempo.it Tra il 1992 e il 1994 l’odioso teorema del «non potevano non sapere» ha spazzato via una intera classe dirigente. Oggi c’é chi rivolge la stessa pretestuosa domanda a Boldrini, Di Battista e Furfaro: frequentavano Hannoun, organizzavano incontri e manifesta x.com #BuonHannoun Buon Hannoun a tutti. Non solo Boldrini, Ascari, Fratoianni, Furfaro, Scotto, Schlein, Pedullà, Di Stefano, Di Battista (la crème de la crème della sinistra Pd, M5S, AVS) tutti felici a braccetto con Mohammad Hannoun e quindi 'amici e compagni' - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.