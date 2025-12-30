Hannoun davanti alla gip a Marassi | Mai finanziato Hamas

Mohammad Hannoun, portavoce dei palestinesi in Italia, è stato interrogato nel carcere di Marassi, dove si trova dal 27 dicembre con l’accusa di aver finanziato Hamas. L’interrogatorio, durato circa un’ora davanti alla giudice per le indagini preliminari, si è concentrato sulle sue dichiarazioni, durante le quali Hannoun ha affermato di non aver mai finanziato l’organizzazione.

È durato circa un'ora l'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Marassi nei confronti di Mohammad Hannoun, portavoce dei palestinesi in Italia, detenuto dal 27 dicembre con l'accusa di aver finanziato Hamas. Assistito dagli avvocati Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio, Hannoun.

Hannoun al gip: "Nessun finanziamento diretto o indiretto ad Hamas" - L’architetto palestinese, arrestato per presunti legami economici con l’organizzazione islamista, resta in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia. msn.com

Hannoun al gip, 'nessun finanziamento diretto o indiretto' - Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestine ... ansa.it

#Terrorismo, davanti al gip #Hannoun nega i finanziamenti ad #Hamas x.com

Alla vigilia dell’interrogatorio di convalida Mohamed Hannoun assicura di poter chiarire tutto, sebbene davanti al gip per ora si limiterà a una dichiarazione spontanea, senza rispondere alle domande, una strategia processuale decisa con i suoi legali per pote - facebook.com facebook

