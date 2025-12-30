Hannoun davanti al gip | si avvale della facoltà di non rispondere

Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese arrestato con l’accusa di appartenere e finanziare Hamas, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’udienza davanti al gip. La decisione di non fornire dichiarazioni è avvenuta nel rispetto delle procedure legali, mentre le indagini proseguono per approfondire i dettagli dell’indagine.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese arrestato con l’accusa di essere membro e finanziatore di Hamas. L’interrogatorio di garanzia si è svolto questa mattina nel carcere di Marassi, davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini. L’udienza è iniziata alle 9. Hannoun, assistito dagli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, non ha risposto alle domande del giudice. Una scelta così motivata dai legali: "Gli abbiamo consigliato noi di avvalersi della facoltà di non rispondere perché non ha avuto modo ancora di leggere gli atti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hannoun davanti al gip: si avvale della facoltà di non rispondere Leggi anche: Femminicidio Milano, Soncin si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip Leggi anche: Leonardo Gesualdo dinanzi al gip, l'ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fondi dall'Italia ad Hamas, Hannoun si avvale di facoltà di non rispondere - L'interrogatorio di garanzia dell'architetto palestinese, arrestato sabato perché accusato di essere un membro e un finanziatore del gruppo terroristico, si è svolto nel carcere di Marassi a Genova ... tg24.sky.it

