Hannoun al gip | Nessun finanziamento diretto o indiretto ad Hamas

Mohammad Hannoun, architetto palestinese arrestato con l’accusa di essere membro e finanziatore di Hamas, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti diretti o indiretti dall’organizzazione. La sua posizione sarà ulteriormente valutata nelle prossime fasi dell’indagine, che mira a fare chiarezza sui presunti legami tra Hannoun e Hamas.

Si è avvalso inizialmente della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese arrestato con l’accusa di essere membro e finanziatore di Hamas. L’interrogatorio di garanzia si è svolto questa mattina nel carcere di Marassi, davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini. L’udienza è iniziata alle 9. Hannoun, assistito dagli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, non ha risposto alle domande del giudice. Una scelta così motivata dai legali: "Gli abbiamo consigliato noi di avvalersi della facoltà di non rispondere perché non ha avuto modo ancora di leggere gli atti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hannoun al gip: "Nessun finanziamento diretto o indiretto ad Hamas" Leggi anche: Appalti del Ponte legati all'inchiesta sulla sanità in Sicilia, la Stretto di Messina: "Nessun coinvolgimento diretto o indiretto" Leggi anche: Soldi ad Hamas, presidio di sostegno ad Hannoun davanti al carcere di Marassi, aumenta il numero degli indagati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nove arresti per finanziamento ad Hamas: oltre 7 milioni raccolti in Italia. Hannoun al gip, 'nessun finanziamento diretto o indiretto' - Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestine ... ansa.it

Terrorismo, davanti al gip Hannoun nega i finanziamenti ad Hamas - (askanews) – “Ha rilasciato dichiarazioni spontanee anche perché non ha neanche iniziato a leggere gli atti, che sono tantissimi. askanews.it

Hannoun in carcere nega fondi a Hamas: 'Contanti per aiuti Gaza'. In Questura arriva capo polizia Pisani - Riguardo al presidio di solidarietà organizzato ieri pomeriggio davanti al carcere di Marassi, dove centinaia di persone hanno chiesto la sua scarcerazione, Hannoun si è detto "confortato". primocanale.it

Parla Laura Boldrini: “Hannoun Incontrato qualche minuto tre anni fa, la destra vuole criminalizzare i Pro Pal. Di Gaza nessuno parla ma si continua a morire" x.com

Agtw.it. . Centocelle, all’uscita della Moschea nessuno vuole parlare dell’inchiesta su Hannoun: «Hamas è la resistenza» - facebook.com facebook

