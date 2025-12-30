Hannoun al gip | Nessun finanziamento ad Hamas

Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese arrestato con l’accusa di essere membro e finanziatore di Hamas, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. La sua posizione e le eventuali prove a carico saranno al centro delle indagini, mentre Hannoun ha dichiarato di non aver mai fornito finanziamenti ad Hamas. La vicenda prosegue con l’obiettivo di chiarire i contorni della sua attività.

Si è avvalso inizialmente della facoltà di non rispondere Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese arrestato con l’accusa di essere membro e finanziatore di Hamas. L’interrogatorio di garanzia si è svolto questa mattina nel carcere di Marassi, davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini. L’udienza è iniziata alle 9. Hannoun, assistito dagli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo, non ha risposto alle domande del giudice. Una scelta così motivata dai legali: "Gli abbiamo consigliato noi di avvalersi della facoltà di non rispondere perché non ha avuto modo ancora di leggere gli atti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mohammad Hannoun ha parlato per circa mezz'ora davanti alla gip Silvia Carpanini e "ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per iniziative precise di beneficenza a favore del popolo palestine