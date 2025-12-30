Hamas trasforma la carità in un' arma

Recenti inchieste rivelano come alcune organizzazioni proPalestina, presentate come Onlus umanitarie, abbiano deviato fondi destinati a progetti di aiuto. I soldi raccolti con buona fede sono stati utilizzati da Hamas per scopi militari, alimentando conflitti e sofferenze. Questa scoperta mette in luce le modalità con cui il gruppo terroristico sfrutta l’umanitarismo per rafforzare le proprie strategie di propaganda e controllo.

Le Onlus facenti capo ad organizzazioni proPal sono state scoperte con le mani nel sacco: i denari versati dai creduloni che pensavano di sfamare i bambini di Gaza sono finiti nelle mani insanguinate degli hamassassini che da anni tengono in ostaggio i poveri palestinesi per scatenare l'odio contro Israele e l'Occidente. Naturalmente ora avremo manifestazioni di piazza per liberare i patrioti ingiustamente incarcerati. Bruno Peiré Genova Caro Bruno, hai scritto una lettera che non profuma di buonismo natalizio, ma di realtà. E siccome la realtà, oggi, viene considerata un reato d'opinione, capisco già che qualcuno si sentirà offeso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas trasforma la carità in un'arma Leggi anche: Trump mette l’Europa in ginocchio: come la nuova strategia USA trasforma la paura in arma politica per imporre la sua agenda Leggi anche: Hamas a Usa: Israele arma Gaza, non noi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hamas trasforma la carità in un'arma - Un pacifismo a senso unico, urlato, aggressivo, spesso violento, che si è presentato come umanitario mentre sventolava b ... ilgiornale.it

“Hamas ha usato gli stupri come arma”/ Il rapporto choc: “Prove concrete che fossero atti sistematici” - Secondo un recente rapporto, Hamas avrebbe utilizzato gli stupri come arma durante gli attacchi a Israele: ci sarebbero almeno 20 testimonianze dirette Secondo un rapporto redatto dall’associazione ... ilsussidiario.net

Hamas, 'Israele usa il blocco degli aiuti come un'arma' - Il movimento islamista palestinese Hamas ha accusato Israele, che dal 2 marzo blocca l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, di usare "la carestia come arma". ansa.it

Melillo e Piacente: l’indagine su Hamas non cancella i crimini di guerra di Israele né l’orrore di Gaza. Ogni indagine penale va accertata nei tribunali. Ma trasformarla in un alibi politico per cancellare crimini di guerra di cui Israele è responsabile significa falsar - facebook.com facebook

Ora basta! Finora non ho voluto commentare gli arresti di alcune persone sospettate di avere finanziato Hamas dall'Italia raccogliendo fondi destinati, invece, a sostenere la popolazione palestinese perché non ho alcun rapporto né con gli arrestati né con le or x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.