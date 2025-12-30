Hai creato la tua Gmail a 14 anni e ti ritrovi con un indirizzo imbarazzante? A breve potrai cambiarlo senza perdere nulla

Se hai creato il tuo indirizzo Gmail da giovane e ora ti sembra poco appropriato, presto potrai cambiarlo senza perdere i tuoi dati. Questa novità permette di aggiornare il nome utente mantenendo tutte le email, le etichette e le impostazioni. Un’opportunità utile per rinnovare il proprio indirizzo senza complicazioni, anche se l’originale risale a molti anni fa.

Ci siamo passati tutti. Quell'indirizzo email che ti sembrava così figo al liceo, magari con nickname improbabili, numeri di nascita o riferimenti a passioni ormai sepolte, oggi ti mette in imbarazzo ogni volta che lo digiti su un curriculum o lo comunichi a un potenziale cliente. Per anni hai convissuto con questa eredità digitale adolescenziale, rassegnato all'idea che cambiare significasse perdere tutto: email, contatti, file del Drive, anni di cronologia. Ma qualcosa è cambiato. Google ha fatto un regalo di Natale inaspettato agli utenti Gmail, introducendo per la prima volta la possibilità di modificare l'indirizzo di posta elettronica principale, quello che termina con @gmail.

