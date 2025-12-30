Guinea Ecuatoriale-Algeria Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fennec a chiudere il girone a punteggio pieno

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Guinea Ecuatoriale e Algeria, valida per la Coppa d’Africa 2025. La partita si disputerà il 31 dicembre alle 17:00, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. L’Algeria, guidata da Mahrez, cerca di chiudere il girone a punteggio pieno, mentre la Guinea Ecuatoriale è già eliminata. Ecco tutte le informazioni per seguire l’incontro e analizzare le possibilità di risultato.

Con il solito Mahrez a trascinarla l'Algeria di Petkovic ha piegato il Burkina Faso e da prima nel girone E e qualificata affronta la Guinea Ecuatoriale già fuori dai giochi poiché anche vincendo, e raggiungendo quota tre punti, sarebbe comunque quarta per aver perso gli scontri diretti sia contro il Burkina Faso che contro il Sudan. Gli Nzalang Nacional sono già eliminati matematicamente fermi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Coppa d’Africa 2025, Guinea Equatoriale-Algeria: il successo dell’Algeria a 1.57 su Eurobet - Analisi completa, quote Eurobet spiegate e pronostico del match. agimeg.it

Ultima in Coppa d’Africa per Coco: la Guinea Equatoriale fuori dai giochi - Dopo la recente sconfitta contro il Sudan, la Guinea Equatoriale oggi affronterà l'Algeria per chiudere il girone ... toro.it

Guinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari - facebook.com facebook

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia GabonMozambico Ore 13:30 - 60 DTT Guinea EquatorialeSudan Ore 16:00 - 60 DTT AlgeriaBurkina Faso Ore 18:30 - 60 DTT Costa D’AvorioCamerun Ore 21:00 - 60 x.com

