Guinea Ecuatoriale-Algeria Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Guinea Ecuatoriale e Algeria, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025, si disputerà il 31 dicembre alle ore 17:00. L’Algeria, guidata da Petkovic e trascinata da Mahrez, ha già ottenuto la qualificazione, mentre la Guinea Ecuatoriale è fuori dai giochi, anche in caso di vittoria. Di seguito analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Con il solito Mahrez a trascinarla l'Algeria di Petkovic ha piegato il Burkina Faso e da prima nel girone E e qualificata affronta la Guinea Ecuatoriale già fuori dai giochi poiché anche vincendo, e raggiungendo quota tre punti, sarebbe comunque quarta per aver perso gli scontri diretti sia contro il Burkina Faso che contro il Sudan. Gli Nzalang Nacional sono già eliminati matematicamente fermi.

