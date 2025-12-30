Guinea Ecuatoriale-Algeria Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Guinea Ecuatoriale e Algeria, valido per la Coppa d’Africa 2025, si disputerà il 31 dicembre alle ore 17:00. In questa partita, l’Algeria, guidata da Mahrez, cerca una vittoria per consolidare la prima posizione nel girone E, mentre la Guinea Ecuatoriale, già eliminata, affronta la sfida senza possibilità di qualificarsi. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Con il solito Mahrez a trascinarla l’Algeria di Petkovic ha piegato il Burkina Faso e da prima nel girone E e qualificata affronta la Guinea Ecuatoriale già fuori dai giochi poiché anche vincendo, e raggiungendo quota tre punti, sarebbe comunque quarta per aver perso gli scontri diretti sia contro il Burkina Faso che contro il Sudan. Gli Nzalang Nacional sono già eliminati matematicamente fermi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

