Guido Rodriguez Juve si scalda | dalle parti della Continassa si studia un’operazione di questo tipo col West Ham La possibile formula

Guido Rodriguez si avvicina alla Juventus, con un'ipotesi di prestito dal West Ham a gennaio. L’obiettivo dei bianconeri è gestire il budget in vista dell’eventuale operazione Tonali in estate. La trattativa, ancora in fase preliminare, prevede uno scambio che possa favorire entrambe le parti, mantenendo un profilo sobrio e attento alle esigenze finanziarie del club.

Guido Rodriguez Juve, il piano dei bianconeri: prestito a gennaio dal West Ham per risparmiare budget in vista dell’assalto estivo a Tonali. Le strategie del mercato bianconero si stanno delineando con estrema chiarezza in queste ore frenetiche, con l’obiettivo primario di coniugare le impellenti esigenze tecniche del campo con una visione a lungo termine decisamente ambiziosa. Secondo quanto riportato dagli esperti di Sky Sport, la dirigenza della Continassa ha cerchiato in rosso il nome di un profilo esperto per la sessione di gennaio: la pista Guido Rodriguez Juve sta prendendo sempre più corpo come soluzione ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve si scalda: dalle parti della Continassa si studia un’operazione di questo tipo col West Ham. La possibile formula Leggi anche: Guido Rodriguez per la Juve, salgono le quotazioni dell’argentino del West Ham: può arrivare in prestito. Ultime Leggi anche: Guido Rodriguez Juve, ritorno di fiamma per il campione del mondo? L’argentino può lasciare subito il West Ham: gli aggiornamenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Guido Rodriguez opzione low cost per la Juventus, ma non convince tutti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, insieme a Matteo Moretto ha dato alcuni aggiornamenti sull'interesse della Juventus per Guido Rodriguez: "Oggetto invece sì di ... tuttojuve.com

