Guida TV Sky Cinema e NOW | Santocielo Martedi 30 Dicembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Martedì 30 dicembre 2025. Un’ampia selezione di film propone commedie, drammi, classici e action, offrendo una serata di intrattenimento vario e di qualità. Dalle atmosfere di Liliana Cavani alle avventure di Hogwarts, fino alle sequenze di Mission: Impossible e alle rivisitazioni d’autore, questa programmazione soddisfa diversi gusti con sobrietà e attenzione ai dettagli.

Una programmazione ricca e cinematografica porta in scena commedie surreali, drammi corali, classici senza tempo e azione spettacolare, dal viaggio sospeso di Liliana Cavani alla magia di Hogwarts, fino all'adrenalina di Mission: Impossible e alle rivisitazioni d'autore, per una serata che unisce emozione, nostalgia e intrattenimento d'eccellenza.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Santocielo, una commedia dal tono surreale e tenero in cui il goffo angelo Aristide viene inviato sulla Terra con una missione divina ma finisce per sbagliare destinazione, toccando per errore il grembo di Nicola, un professore di matematica siciliano.

