Guida sulla Milano-Meda quando inizia a star male | 62enne in ospedale

Un uomo di 62 anni ha accusato un malore improvviso mentre percorreva la Milano-Meda. La sua condizione ha richiesto l’intervento dei soccorsi, e attualmente si trova in ospedale. Questa guida fornisce informazioni sui segnali di emergenza e sui comportamenti da adottare in caso di problemi durante il viaggio sulla strada.

Un uomo di 62 anni ha iniziato a sentirsi male a seguito di un malore improvviso mentre viaggiava sulla Milano-Meda.Il fatto è successo intorno alle 6.30 di questa mattina, martedì 30 dicembre. Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, l'uomo di sarebbe fermato.

